Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, in pole per il dopo Allegri alla Juventus, parla a Vanity Fair, 'lanciando un messaggio' ai fuoriclasse bianconeri, Ronaldo in primis, facendo capire la sua filosofia: "Esistono squadre medie di grandi giocatori o grandi squadre di giocatori medi. Io lavoro su questo. Il fuoriclasse è quello a disposizione della squadra, altrimenti è solo un bravo giocatore. Siamo pieni di palleggiatori fenomenali. Pure ai semafori. Il divertimento è contagioso se collettivo. Se ti diverti da solo, in 5 minuti arriva la noia".