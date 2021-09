è il big match che chiude la domenica dellae vedrà affrontarsi due squadre che, almeno in campionato, stanno attraversando due momenti di forma diamentralmente opposta. I rossoneri dierano infatti primi a punteggio pieno alla vigilia della giornata con tre vittorie su tre e una rotonda vittoria sulla Lazio che ha fortificato la pericolosità dei rossoneri. I bainconeri disono addirittura precipitati in terz'ultima posizione con un solo punto all'attivo e -8 dalla vetta frutto di un pareggio e due sconfitte, di cui l'ultima a Napoli, molto deludenti. La Champions ha cambiato un po' gli animi delle due squadre, ma questo scontro diretto indirizzerà, forse definitivamente il proseguo del campionato.​Il Milan è sia la squadra contro cui la Juventus ha perso più partite in Serie A (51) sia quella contro cui i bianconeri hanno pareggiato di più (54) – completano il bilancio 67 successi bianconeri in 172 sfide nel torneo. Il Milan ha vinto due delle ultime tre sfide contro la Juventus in Serie A (1P), tante quante nelle precedenti 17 (1N, 14P). Nelle ultime 24 sfide di Serie A tra Juventus e Milan solo una volta il match è terminato in pareggio: 1-1 nel febbraio 2012. La Juventus potrebbe non vincere nessuna delle prime quattro partite stagionali di Serie A per la quarta volta nella sua storia, dopo il 1961/62, 1955/56 e il 1942/43. In più, i bianconeri non hanno mai registrato tre sconfitte nelle prime quattro gare in un singolo campionato nella massima serie.A partire dall’inizio di maggio 2021 il Milan è la squadra che mantenuto più volte la porta inviolata nei top-5 campionati europei (sette clean sheet in otto match) con Donnarumma e Maignan. La Juventus, principalmente con Szczesny fra i pali, ha subito gol nelle ultime 17 partite di campionato, solo due volte ha fatto peggio in Serie A: 19 nel 2010 e 21 nel 1955. La formazione bianconera è infatti quella che subisce gol da più partite di fila (17) nei top-5 campionati europei dallo scorso 5 marzo.ha segnato cinque reti allo Stadium contro il Milan in campionato, contro nessun’altra squadra ne conta di più in questo stadio. Più in generale, la Joya ha realizzato sette gol contro i rossoneri in Serie A, solo contro l’Udinese ha fatto meglio (nove).ha preso parte a sei reti contro il Milan in campionato (tre gol e tre assist), contro nessuna squadra è stato coinvolto in più gol in Serie A (sei anche contro il Bologna); Nei 24 stadi in cui(sarà assente per infortunio) ha disputato più di un match in Serie A, solo in due di questi non ha ancora trovato il gol: all’Allianz Stadium (due partite) e al Bentegodi (quattro).Juve (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata.Milan (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Kjaer, Romagnoli, Theo; Kessie, Tonali, Saelemaekers, Diaz; Leao; Rebic.​