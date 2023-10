L'emergenza in difesa in casa Juventus riporta d'attualità il nome di Daniele Rugani. Tuttosport ricorda infatti come in estate la Roma abbia cercato l'ex Empoli, trovandosi di fronte un secco rifiuto da parte della Juventus, nato proprio a partire da Allegri, che di Rugani ha sempre avuto fiducia e l'ha sempre voluto tenere in squadra. E questo riapre lo scenario sul suo rinnovo con la Vecchia Signora: Rugani è in scadenza a fine stagione, ma la Juve si è già mossa. In particolare, è pronto il prolungamento fino al 2026, con stipendio dimezzato, da tre milioni a uno e mezzo in stagione.