Dopo Higuain non poteva mancare Cristiano Ronaldo. Manca esattamente un mese all'inizio della nuova stagione, ma i tifosi del Napoli hanno già 'accolto' il fuoriclasse portoghese, passato ai rivali della Juventus. L'ultima trovata dei partenopei è la carta igienica con la foto di CR7 che posa con la maglia bianconera. Dopo il centravanti argentino, considerato il grande 'traditore' per il passaggio in maglia bianconera, è toccato all'ex Real Madrid, arrivato a Torino e pronto a regalare altri successi alla squadra di Allegri.