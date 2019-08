Gossip dalla Repubblica Ceca su Pavel Nedved. Secondo un tabloid di Praga, Blesk, il vicepresidente della Juventus si sarebbe lasciato con la moglie Ivana dopo 25 anni di matrimonio. Nedved, 47 anni il prossimo 30 agosto, si sta frequentando con Lucie Anovcikova, che ha la metà dei suoi anni (23) e solo un anno in più di sua figlia. Sabato scorso Pavel e Lucie erano insieme a Londra, dove hanno assistito a una gara di equitazione: il Longines Global Champions Tour of London 2019. I cavalli sono la grande passione di Lucie, in particolare la corsa a ostacoli.