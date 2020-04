Merih Demiral spera di recuperare in tempo per l'eventuale fine di questa stagione. Il difensore turco della Juventus riceve l'intestitura del grande ex bianconero Paolo Montero (allenatore della Sambenedettese in serie C) che ha dichiarato a Tuttosport: "Sono orgoglioso che la gente si ricordi di me, ma Demiral è più bravo. Bentancur è fortissimo, lui e Valverde del Real Madrid sono idoli in Uruguay. De Ligt ha dimostrato quello che è e che sarà: uno dei più forti del mondo. Si vede dal suo sguardo che ha una testa impressionante, non da ventenne".