Cristiano Ronaldo a caccia di un nuovo record in Serie A. Come riporta Il Corriere dello Sport, l'attaccante portoghese cercherà di bissare il risultato delle ultime tre partite consecutive in campionato dove ha realizzato un gol ed un assist in ogni gara. Nessuno nella storia della Serie A è riuscito a fare lo stesso per quattro incontri consecutivi. Oggi proverà a farcela lui.