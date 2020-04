Il momento storico invita a concentrarsi attentamente sul presente, ma quando in ballo c'è il mercato, la programmazione diventa un aspetto fondamentale in tutte le stagioni.. Infatti, è anche così che si trovano affari: non solo puntando sui parametri zero, ma anche su quelli che potrebbero presto diventarlo, così da farne abbassare il prezzo. E, come riporta Tuttosport, ci sono nomi importanti, in entrata quanto in uscita.