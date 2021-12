Il Natale è appena passato, ma il tempo per esprimere dei desideri e chiedere dei regali, sul mercato, arriverà presto. Per tutti i club, che a gennaio punteranno a rinforzarsi in vista della parte finale di stagione. Anche per la, che, per continuare il suo percorso di rinnovamento andando a puntellare la rosa con almeno due calciatori di primissimo livello: un centrocampista e un attaccante.In particolare, è ilquello che da tanti anni è il maggiormente deludente della squadra bianconera. Allegri, Sarri, Pirlo, di nuovo Allegri, tutti gli allenatori che si sono alternati negli ultimi anni sulla panchina non sono riusciti a trovare gli uomini cui affidare il gioco della squadra. Sono lontani i tempi di Pirlo (in campo), Vidal, Pogba e Marchisio, quindi la priorità sarà data al rinforzo in mezzo.Un profilo seguito da tempo dalla Juve e anche dagli altri top club europei. Un calciatore capace di unire, adatto a un ruolo centrale in entrambe le fasi. Già, ma si scontrò con una richiesta didi euro. Le pretese dei monegaschi non sono scese, come dimostrato dalle recenti dichiarazioni di ​Paul, direttore sportivo del Monaco: "​La sua valutazione è decisamente degna di un crack. A Monte Carlo tutto costa tanto, diciamo che". Il prezzo è uno dei due ostacoli per i bianconeri, l'altro è rappresentato dalla. Due problemi da risolvere, per trovare una soluzione. In giornate di regali, anche la Juve sogna...