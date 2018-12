La Juve domina anche a Firenze e si prepara alla supersfida con l'Inter dall'alto di un vantaggio di ben 11 punti sui nerazzurri. Intanto Emre Can è pronto a rientrare in gruppo, per gradualmente tornare a disposizione di Max Allegri. Aspettando anche Sami Khedira, dalla tenuta dell'ex Liverpool dipenderà la strategia di mercato della Juve a gennaio. Intanto i bianconeri si godono Bentancur e lavorano per il futuro, provando ad annullare la clausola del 50% su futura rivendita con il Boca inserendo magari altri talenti (come Balerdi).



Tutto nel video del nostro inviato Nicola Balice.