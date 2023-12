in proiezione delle due prossime sessioni. Anche la partita di venerdì sera contro il Genoa ha confermato. Un problema da oltre 80 milioni di euro - solo di cartellino considerando quanto è stato pagato alla Fiorentina nel gennaio del 2022 - al quale nei prossimi mesi si aggiungerà quello di. Scadenza dell’attuale contratto, sul quale Giuntoli e Manna sono al lavoro da mesi, in compagnia dell’agente Ristic, per provare a raggiungere un accordo che consenta al club bianconero di spalmare su più stagioni gli ammortamenti dei costi a bilancio e soprattutto di ridurre sensibilmente l’impatto che dal luglio prossimo si farebbe particolarmente oneroso sotto l’aspetto dell’ingaggio.- che diventano tre negli ultimi quattro e un bottino complessivo di 28 reti in 77 presenze - e una serie di prestazioni scadenti sotto l’aspetto qualitativo, amplificate dalle precarie condizioni fisiche palesate nell’ultimo anno di Juve e dahanno suscitato inevitabili riflessioni alla Continassa. Anche perché pensare di mettere sul mercato Vlahovic e prendere in considerazione altre strade non rappresenterebbe un inedito, alla luce del tentativo estivo di imbastire una maxi operazione col Chelsea per ricevere in cambio Romelu Lukaku. Ecco perchée proseguire l’opera di risanamento intrapresa dal management divenuto operativo circa un anno fa,che avrebbe potuto rappresentare il naturale approdo di Dusan se l’ex giocatore della Fiorentina - da tempo in parola con la Juve - non avesse preferito rispondere “no, grazie” alle ripetute avances di Mikel Arteta.- Acqua passata, forse una sliding door che avrebbe prefigurato scenari diversi e più soddisfacenti per l’attaccante serbo, determinato tuttavia a vincere la sfida con se stesso e dimostrare anche a chi guarda fuori che i numeri per fare il centravanti titolare della Juventus li possiede eccome. Con lo sguardo già rivolto alNuovi traguardi, nuovi orizzonti, da affrontare però con una testa differente ed una predisposizione maggiore alla sofferenza e al sacrificio che oggi appare come il vero tallone d’Achille per un calciatore di sicuro talento, arrivato a Torino soltanto due anni fa ma con sempre meno tempo per dimostrare di essere all’altezza di una responsabilità tanto importante nonostante per i suoi quasi 24 anni.