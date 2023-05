Tra le pretendenti di Dusan Vlahovic c'è anche il Manchester United. Niente di nuovo. Così come non stupisce un nome che intermediari hanno proposto alla Juve proprio tra quelli in partenza da Manchester: è quello di Anthony Martial, da diverse stagioni nel mirino bianconero, a un anno dalla scadenza di contratto e dopo il parziale rilancio sotto la gestione Ten Haag potrebbe tornare di grande attualità nell'agenda di mercato della Juve.