La sosta per le Nazionali impersonifica, ogni qual volta si presenta, una grande occasione per tutte le società per visionare i propri obiettivi di mercato e arricchire il proprio portfolio in vista del mercato di gennaio. Tanti i giocatori sulla lista dei dirigenti (sempre pronti a cogliere le giuste opportunità) della nostra Serie A., complici le assenze forzate di Paul Pogba e Nicolò Fagioli,, nella serata di oggi,Il centrocampista centrale classe ‘99 ha un accordo con il Monaco sino al 30 giugno 2025, ma, da tempo, è finito sul taccuino di Cristiano Giuntoli, vista la sua naturale scadenza di contratto e la sua duttilità lungo tutta la mediana. Imponente, strutturato, dinamico, incursore e, questa sera, ci aggiungiamo anche goleador con una buona dote da fuori area.(che ha pareggiato 2-2 contro la Grecia), un fondamentale che, in casa Juve, non è stato sfruttato a pieno in stagione, date le sole due realizzazioni messe a segno (Chiesa contro l’Udinese durante la prima giornata e Locatelli nella sfida vinta a San Siro contro il Milan).(il secondo dopo il gol contro Gibilterra),Imbastire una trattativa con i monegaschi non sarà semplice, ma può essere importante per la Vecchia Signora, così da. Prestazione che ha lasciato il segno anche nel tabellino dei marcatori, grazie al missile terra-aria che si è insaccato sotto l’incrocio, non lasciando scampo all’estremo difensore greco Vlachodimos.