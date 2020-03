. La Serie A prova a ripartire e c’è grande curiosità di assistere alla prima giornata a “porte chiuse” con le nuove meticolose condotte da seguire e rispettare per l’emergenza CoronaVirus. Ci troviamo dinanzi a una situazione nuova, a qualcosa che mai prima d’ora era capitato in passato. Non sappiamo come e per quanto si dovrà continuare su questa strada. Anche nella programmazione futura del torneo si vive totalmente alla giornata sperando che le disposizioni adottate bastino per far comunque terminare il campionato. In tutto ciò, tornando a parlare di solo calcio giocato,Nemmeno Stephen King ne avrebbe potuto raccontare la modalità in queste circostanze. A inizio stagionemai. Erano in molti a preventivare che addirittura Conte si sarebbe fatto squalificare pur di non tornare da avversario allo Stadium. E invece il suo ritorno a casa avverrà in uno stadio deserto, senza pubblico, senza possibilità di stringersi le mani, con pochi addetti autorizzati nelle vicinanze e limitazioni per conferenze e tutto il resto. Davvero uno scenario impensabile per nessuno la scorsa estate.- Questo tremendo senso di incertezza sociale che stiamo vivendo si porta dietro anche molte teorie bizzarre come ad esempio quella che in caso di sospensione del campionato si prenderebbe la classifica finale dell’ultima giornata completata per intero. E allora, in tanti chiedono di disputare ogni singola partita come se fosse quella decisiva per paura di non avere poi possibilità di rimediare in seguito per la sospensione del torneo. Una teoria molto pessimista, poco realista anche in termini di regolamento, ma che fa ben capire il momento di disorientamento che stiamo vivendo.Anche questo è un bel dilemma, perché oltre al fattore campo cancellato ci sono tante altre situazioni che potranno influire sul risultato finale in maniera determinante. Le due squadre sono ferme da un bel po’, hanno giocato davvero poco nell’ultimo periodo. La Vecchia Signora non scende in campo dalla pessima serata di Champions League contro il Lione 10 giorni fa. L’Inter invece dalla vittoria in Europa League contro il Ludogorets ma in campionato è addirittura ferma al 16 febbraio, serata della “scoppola” subita all’Olimpico contro la Lazio. Di certo quindi non sarà una prova di continuità per nessuna delle due squadre, c’è grande incertezza su tutto, anche su quello che saranno le formazioni iniziali pure se non dovrebbero esserci grandi stravolgimenti rispetto alle ultime uscite. La speranza per tutti è quella soprattutto di evitare polemiche post-gara in un incontro che da sempre ne genera invece un numero esagerato perché in questo momento abbiamo bisogno proprio di semplice svago e piccoli, brevi, tentativi di ritorno a una normalità che non abbiamo più nel quotidiano.