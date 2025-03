Juventus: 20 milioni per l'addio a Thiago Motta, ma la Champions ne vale molti di più

Quelle che ci stiamo preparando a vivere sono ore caldissime, decisive, per il presente e futuro della. La sosta è servita a prendere tempo, ragionare e la soluzione che soltanto 7 giorni fa sembrava rimandata a fine stagione potrebbe essere oggi quella che l'ad Scanavino e il ds Giuntoli hanno scelto di percorrere ovvero l'esonero immediato dell'allenatore italo-brasiliano. Le motivazioni di questo timing, come spesso accade in questo sport, sono principalmente legate a dettagli economici.

Thiago Motta con la Juventus ha firmato un contrattoa stagione che, al lordo non raddoppiano dato che anche per lui è stato confermato nel corso degli anni (dallo Spezia al Bologna fino alla Juventus). Inoltre nell'accordo è presente una sorta di paracadute in caso di interruzione del rapporto prima della fine del secondo anno che porterebbe l'esborso complessivo a circa 20 milioni di euro considerando anche tutto il suo staff.

La Juventus sta spingendo quanto più in là possibile la scelta dell'esonero per poter riuscire a chiudere l'attualesenza comprendere l'esborso per l'esonero. Il peso economico di questo "flop" di gestione, infatti, già di per sé inciderà sulle scelte per il prossimo mercato, ma incidendo in questo trimestre (1 gennaio-31 marzo) appesantirebbe ulteriormente i conti che già hanno dovuto registrare il- Proprio gli introiti derivanti dalla principale e più importante competizione per club a livello Europeo sono però alla base della motivazione per cui tutti in società si siano convinti della necessità del cambio di guida tecnica.(a bilancio fin da subito). Cifre che poi saranno incrementate da risultati e successivi passi avanti nel torneo (basti pensare che a oggi l'Inter di milioni ne ha già incassati 98).

La Juventus non può più permettersi passi falsi e, anzi, sa che davanti a sé ha un calendario che sulla carta può essere più agevole rispetto alle dirette concorrenti. Thiago Motta ha evidentemente perso la fiducia della squadra, ha deprezzato asset fondamentali e, purtroppo per lui, non è assistito dai risultati che valorizzerebbero le sue scelte. La paura di nuovi scivoloni è alta e la Juventus non ha più intenzione di tollerarli. Un cambio (anche soltanto con Tudor fino a fine stagione) responsabilizzerebbe il gruppo e porterebbe energia nuova.