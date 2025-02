Juventus, affaticamento per Douglas Luiz: salta l'Inter. Kelly non si allena, rientra Cambiaso

L’allenamento mattutino in casaporta con sé una doppia notizia negativa e un rientro importante. In vista del– sfida in programma per domenica 16 febbraio alle 20.45 all’Allianz Stadium -. E', invece,Il Centrocampista brasiliano ha accusato un. Le sue condizioni saranno da valutare anche in vista del ritorno dei playoff di Champions League contro il PSV., che non gli ha permesso di prendere parte all'allenamento odierno.

- Al netto di questa doppia defezione,può sorridere a metà, contando sul. Il laterale della Juve - ai box dallo scorso 25 gennaio a causa di un problema alla caviglia riportato nel match contro il Napoli - ha recuperato e sarà, quindi,