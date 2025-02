Juventus all'attacco: spunta Lookman fra Adeyemi e Osimhen

Terminato il mercato di gennaio,con un obiettivo preciso: definire e. Se l'estate del 2024 ha visto tanti movimento riguardanti il centrocampo, e il mercato invernale del 2025 aveva come priorità quella di andare a coprire i buchi in difesa derivanti dagli infortuni, durante la prossima estatebianconero.A fare da cardine saranno(in scadenza il 30 giugno del 2026) e quella che concernesecco dal PSG.e, con tutta probabilità,durante l'estate, per non correre il rischio di arrivare a parametro zero nell'estate del 2026., per una stagione intera, questa volta però con unnel 2026 (anche se i francesi preferirebbero fissare un, e su questo aspetto verterà la trattativa).

Per quanto riguarda i nomi che possono rientrare fra gli obiettivi di mercato della Juventus, vi abbiamo parlato in questi giorni dell'esterno d'attacco del Borussia Dortmund Karim Adeyemi , un vecchio pallino di Giuntoli che aveva provato il colpo la scorsa estate senza successo e che a gennaio è stato nel mirino anche dal Napoli., che Giuntoli conosce bene e che è tuttora di proprietà del Napoli e attualmente in prestito al Galatasaray.Nelle ultime ore poi, in orbita Juve, un altro profilo importante, che era stato accostato ai colori bianconeri anche la scorsa estate, vale a dire quello di. Sul proprio canale YouTube, Fabiana Della Valle, giornalista della Gazzetta dello Sport, parla così dell’interesse juventino per il classe 1997 nigeriano, Pallone d'Oro africano: "Un altro centravanti che piace alla Juve, e per cui ci sono stati contatti con l’entourage, è Lookman dell’Atalanta. Si parlava di un suo addio già nell’ultima estate, quando poi si è mosso Koopmeiners non se ne è fatto nulla, ma i suoi agenti si stanno muovendo per cercare delle buone offerte. Ovviamente sappiamo che l’Atalanta è sempre bottega cara, quindi ci vorranno almeno 50 milioni. Non verrà certamente regalato"., per il quale la Juventus ha versatoall'Atalanta in seguito a una trattativa lunga ed estenuante per tutte le parti in casa, la prossima estate assisteremo a una