Juventus-Atalanta, le pagelle di CM: Motta da 3, Yildiz nel nulla. Vlahovic peggio di Kolo Muani, Lookman da urlo

AFP via Getty Images

E' l'unico a tenere in piedi la Juventus, soprattutto nel primo tempo, e in parte pure nel secondo. Come un capitano di una nave che affonda: è l'ultimo a mollarla, ma deve arrendersi pure all'acqua che arriva da tutte le parti.Errori, troppi. A volte enormi, a volte proprio gratuiti, spesso di concetto. Va bene far da freccia, però il raziocinino non lo aiuta in alcune circostanze. E la sovrapposizione tanto decantata, ecco, dov'è finita? (dal 54'- Buon ritmo, buona corsa, ma praticamente niente).Come tutta la difesa, scherzato sul più bello. In realtà, qualche picco Gatti ce l'avrebbe anche, ma viene inghiottito da una prestazione generalmente insufficiente. Crolla persino lui, lui che aveva stretto i denti. (dal 54'Cade. Come tutta la difesa. Come se non ci fosse alternativa).

Inizia bene, poi crolla. E perde, sempre, lo scontro fisico con Retegui, bravo a sgusciare, ma con un'autostrada davanti per le sue intenzioni ferocissime. Passo indietro gigantesco rispetto all'ultima: l'Atalanta è un'altra roba.Entra poco dentro al campo e in generale la sua sembra una prova timida, senza sbocchi, e senza successo. Altro che crescita: è sembrato lo stesso giocatore di un mese fa, quando era però in difficoltà fisica.Il primo a provarci e l'ultimo a mollare. Khephren è come i "meno peggio" tra i bianconeri: finisce nel baratro di tutti senza averne però alcuna colpa specifica. E' il contesto a non esaltarlo.

La sua partita si spegne sul terzo gol della Dea, ed è una resa che è estremamente evidente quando riparte subito dopo: ha le mani sulle ginocchia, è un segno di resa.Una delle prestazioni più brutte da quando veste la maglia della Juventus. Non riesce a sterzare, né a dare continuità alle sue giocate. Si ferma all'ipocondria: ogni attacco della Dea viene fronteggiato con un timore estremamente reverenziale. E davanti è un fazzoletto nel vento, da una parte all'altra senza alcun controllo. (Dal 46'Non dà niente. Niente di più, e già nel nulla più totale).

E' una partita generosa, ma è suo il tocco di mano ed è suo l'inizio del disastro. McKennie sbatte sulla partita. Nel senso: finché ce n'è, aiuta. Poi crolla come tutto il resto della squadra. Totalmente inevitabile.Un'altra partita disastrosa, e ancora una volta piazzato lì sulla sinistra a non inventare. Nico Gonzalez è stato vittima dell'insistenza di Thiago, però anche carnefice: è una prestazione tristemente scialba, neanche mezzo guizzo. (dal 54'Non gli si poteva chiedere di raddrizzare qualcosa di così storto).

Un bel tocco per liberare McKennie, poi la sua partita finisce lì. Così come le sue giocate. Gara senza carattere e con poco grip. Nel senso: casca sempre, e casca male. (dal 75'L'intervento è così goffo che non sembra vero: spalanca il 4-0 della Dea).E' la partita più brutta della sua gestione, e chissà ora i risvolti. Dai cambi alla non reazione della squadra: ce l'ha davvero ancora in mano?Piuttosto inoperoso, e comunque ben occupato. Alla fine pure lui è devastante su McKennie.

Considerata la base di partenza e le difficoltà, fa una prova di un'importanza enorme: dietro non passa nessuno, nemmeno Kolo Muani.Sostanza e sostanzialmente nient'altro. Cioè: alza il ritmo della pressione e sfida la Juve sul coraggio. Vincendo nettamente.E' una partita in cui praticamente domina ogni cosa. Si piazza sulla sinistra e allarga le spalle della sua squadra. Forza le giocate. Giganteggia. (dall'80'Buona corsa e tantissima sostanza. Alla fine fa tutto bene senza pur fare un granché.

Altra prova di carattere enorme, abbinata a una qualità indubbiamente elevatissima. Scrive a caratteri cubitali la sua storia all'interno di questa partita con la semplicità delle giocate. Quelle giuste. (dall'80' PASALIC sv)Il gol è un premio al motorino enorme, che va sempre forte, e sempre all'impazzata. Anima da capitano nella partita più bella della Dea in questa stagione.Il gol è un gioco di squadra e lui in questa squadra ci sta proprio benissimo. Zappacosta continua a essere una gemma preziosa per Gasperini. Da una parte all'altra, senza fermarsi.

Super prova, nel tumulto e nei fischi. Juan cambia i connotati alla squadra nel primo tempo e si arrende solo per un problema fisico. (dal 45'Buonissima prova, a occupare gli spazi lasciati dalla Juve. Come chiesto dal Gasp).Il peso specifico di quel rigore lo sapeva solo lui. L'ha trasformato con cuore, coraggio, determinazione. Stagione enorme. (dal 61'Un'alternativa più che di lusso: le giocate finali sono tutte giuste)Alla fine, non serve tanto. Serve tantissimo. E Lookman dà tutto quello che ha, che basta, avanza e chiede pure il bis. Il migliore in campo per carattere e forza. (Dall'80'

La partita perfetta, in quella che è stata casa sua. L'Atalanta non solo è superiore alla Juventus, ma non si ferma neanche alla voglia di dimostrarlo. E' una macchina tornata perfetta.