Juventus-Atalanta LIVE alle 20.45, le probabili formazioni: Gatti e McKennie dal 1', Yildiz in panchina

2025 Getty Images

Chi vince continua la corsa scudetto, chi perde probabilmente la abbandona, mentre il pareggio potrebbe tagliare fuori entrambe. Sfida cruciale in ottica volata per la vittoria del campionato, in scena questa seraall'Allianz Stadium di Torino, nel match valido perladiospita l'di Gian Piero, con la classifica che vede i nerazzurri terzi a +3 sui bianconeri quarti, e con la distanza dall'Inter capolista e con una partita in più disputata rispettivamente di sei e nove punti. Grazie a cinque vittorie consecutive in campionato, i bianconeri sono risaliti e credono nello scudetto, mentre la Dea è reduce dal pareggio in casa per 0-0 con il Venezia.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Juventus-Atalanta in diretta su DAZN

Juventus-AtalantaDi Gregorio; Weah, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Thiago Motta.Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.Sozza