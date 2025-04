Juventus: basta con i prestiti, hanno fatto solo danni. Una cifra enorme

. Troppo, da tanti punti di vista. Innanzi tutto per quanto riguarda l'esborso:in caso di eventuale mancata qualificazione alla Champions League. E poi, altrettanto importante se non di più, sul quale alla Juventus stanno riflettendo in questi giorni:, sulla determinazione, sulla famosa 'ossessione' per la vittoria. Il fatto cheabbia schierato, contro il Genoa, unaè un dato significativo, che si inserisce nella riflessione in corso all'interno del club.

, anche perché la dimensione economica del calcio italiano attuale e le dinamiche del calciomercato di questi anni quasi lo impongono. Sicuramente però. Perché è cosi, pensano alla Continassa, che si può arrivare alla costruzione di un gruppo coeso e più forte.. Intendiamoci, l'Inter oggi insegna una cosa che alla Juventus in passato hanno saputo fare benissimo, da

Nei giorni che hanno portato al cambio in panchina da Thiago Motta a Igor Tudor,sunegli ultimi due anni., che è sotto esame come tutti., dai 10 milioni possibili fino ai 115 eventuali.. Tradotto, in termini di mercato: giocatori di proprietà, per un gruppo-squadra più forte, ed eventualmente per fare plusvalenza con le cessioni. I: quelli secchi portano calciatori che rischiano di essere poco coinvolti nel progetto, quelli con diritto/obbligo di riscatto diventano un peso.

, l'amministratore delegato della società bianconera che, da ieri, ha lasciato la presidenza del gruppo editoriale Gedi (sostituto da Paolo Ceretti) per trasferirsi a tempo pieno alla Continassa. Il piano di Elkann per ricostruire una Juventus vincente passa anche da questa mossa.