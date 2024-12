Juventus-Bologna, le pagelle di CM: Kalulu, Locatelli e Vlahovic da 4. Castro è uno show

GETTY

Il primo gol è una preghiera rimasta inascoltata. Nel secondo c'è una mezza complicità: sullo scavetto di Pobega si tira indietro.Difensivamente? Dominguez fa ciò che vuole. Poi però è pure l'uomo dell'assist a Koop. Più chiari che oscuri.Attacca in avanti su Castro, un fenomeno nell'aggirarlo. E' l'immagine della sua serata.Dall'80'Sovrapposizioni cercasi.Errori sparsi sui due gol. E' in ritardo sul primo e non vede il pericolo sul secondo. Malissimo.

Poteva andare peggio? Ed è andata proprio così: si è fermato il più importante della squadra. In bocca al lupo.Dal 14'Prova a tenersi a galla in una barca che - per la prima volta - prende acqua da una parte e dall'altra.Come Kalulu, forse addirittura peggio. Perché il movimento di Ndoye lo permette lui. E perché quel rilancio che porta alla ripartenza e al gol di Pobega è troppo molle. Come la sua partita.Dal 64'- Prova a far legna, ma non è mai equilibrato nei metri decisivi.

La scelta di Motta non paga. Fagioli non dà ritmo, né sostanza all'azione. Tra i peggiori, pure palla al piede.Dal 64'Benino. E' che poteva dare di più, almeno più idee.Se ce ne fossero undici, di Chico, la Juve avrebbe risolto tutti i problemi. Invece Conceicao è uno solo e spesso predica idee nel deserto.Finalmente, il gol. Ma a quale prezzo? Si è incastrato in un'altra partita per larghissimi tratti sottotono.Tanto buon cuore, poi però nessuna reale soluzione. Sembra tormentato dalla voglia di fare quando dovrebbe essere lasciato libero di correre.

Dall'80'Il jolly, quando nessuno ci credeva più. Pazzesco Samu Mbangula.Eh, due occasioni, entrambe sciupate. Pure malamente. Con Lucumì è un bel duello, lui prova a ripulire e a ripartire. Ma quanto pesano, quegli errori.Passa tutto il primo tempo a litigare con il quarto uomo: è una furia, già da inizio partita. Non si placa e becca il rosso. Nella notte più difficile, lo salva uno dei ragazzi che ha lanciato.Bravissimo su Vlahovic: avrebbe potuto cambiare l'inerzia della partita.

Grande imbucata per Ndoye, che vale il vantaggio e la direzione desiderata da Italiano. Sta venendo fuori.Dall'84'- Le ali della Juve non sfondano mai, a volte va dritto su Koop e lo frena. Con una puntualità clamorosa.Vlahovic è roba sua e molto spesso finisce proprio per diventare di sua proprietà. Partita da top. Giuntoli avrà preso appunti.Meno spinta, più sostanza. Ma dimostra di essere di un buon livello, che questa crescita sta portando frutti.Senza strafare, ma dando tutto l'ordine possibile. A centrocampo comanda lui, e lui soltanto.

Si toglie la briga di segnare con uno scavetto all'Allianz Stadium. Bella risposta alle critiche. Per tutto il resto, prestazione solida.Dall'80'Nel primo tempo è il migliore dei suoi, e il gol è la prova definitiva della sua importanza in questa squadra. Spacca in due la Juve, e con costanza.Prova di carattere, altro che tecnica o tocchi. Ha mostrato proprio gli attributi, andando sempre dentro con forza.Dal 60'5.5 - Non si vede mai.Cattivissimo lui. Nel senso che lotta su ogni pallone e poi lo tratta con una delicatezza clamorosa. Giocatore superiore.

Dall'84Chissà cos'avrà pensato guardando Thiago Motta e tutte le volte in cui ha dovuto far panchina. Il Toto Castro è diventato un attaccante da Serie A, colpendo stasera pure da mini Lautaro. Quel tacco per Pobega tra le migliori giocate del campionato.Dall'80'Vince la sfida a distanza con Motta e non è una questione di risultato: il Bologna risulta più centrato e con un'anima ben precisa.