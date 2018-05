E finalmente una voce fuori dal coro (di sordomuti)... "Non voglio riaprire polemiche, ma gli scudetti sono 34". SILENZIO. "Glissiamo".

Grazie @CucchiRiccardo, l'onestà intellettuale fortunatamente esiste ancora nel giornalismo italiano. E finché ce n'è, c'è ancora speranza. pic.twitter.com/i43CFcveWU — dondiego (@dondiegotheone) 13 maggio 2018

Botta e risposta in diretta tv alla Domenica Sportiva. Il difensore della Juventus, Giorgioha dichiarato: "I nostri successi sono merito della proprietà, la famiglia Agnelli.A questo punto interviene dallo studio il giornalista Riccardo: "Non voglio riaprire polemiche, ma, che nel proprio conteggio aveva considerato anche lo scudetto revocato e quello assegnato all'Inter per, non contro-replica e dice: