Juventus, come sta Cambiaso e quando può tornare: le ultime

Aspettare. Non si può fare altro che aspettare. Andrea Cambiaso non sarà di nuovo a disposizione di, nemmeno col PSV: la caviglia fa male, troppo male, e allora nessuno vuole realmente rischiare. Il tema non è legato al mercato, non lo è mai stato. Semplicemente, si tratta di fare le cose come vanno fatte e come forse andavano fatte già prima.Ormai da settimane, Cambiaso ha chiesto e ottenuto da staff tecnico e medico di potersi fermare. Una richiesta accolta senza patemi e senza alcun problema, soprattutto perché Andrea ha stretto i denti in momenti in cui era necessario farlo.E sempre Cambiaso ha provato a forzare i tempi, giocando sul dolore e rendendosi conto - lui per primo - che le prestazioni non erano all'altezza di ciò che era solito dare.

E allora, ecco, quand'è che torna?: la data di domenica l'ha cerchiata in rosso e vorrebbe continuare a monitorarla. Se sarà a disposizione con i nerazzurri, però, lo dirà il tempo e lo stabilirà soprattutto il dolore. In questi giorni Cambiaso si sta allenando in campo, ma sempre a parte. Anche oggi è stato lontano dal gruppo, al quale conta di aggregarsi poco prima del Derby d'Italia versione Stadium.Non dovesse farcela, si proseguirà così come si prosegue domani.In questa squadra di giocatori moderni, la chiave non cambia e resta sempre la stessa: per le assenze più pesanti, serve dare tutti qualcosa in più. Ancora qualche ora e capiremo, ancora qualche giorno e la Juve potrà recuperare l'elemento (oggi) più prezioso della sua rosa. Da lì, magari, potrà recuperare pure i lampi di gioco.