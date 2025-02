Getty Images

Juventus, come sta Kalulu: le ultime sul rientro

Paolo D'Angelo

21 minuti fa



Tra i tanti infortuni che hanno colpito la Juventus, c’è anche quello di Pierre Kalulu, rimediato dal francese in Champions League contro il Benfica lo scorso 30 gennaio. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, l’ex centrale del Milan ha messo nel mirino la data per il rientro in campo.



Ricordiamo che la partita di Kalulu contro i lusitani era durata solo una manciata di minuti, a causa di un problema muscolare, (lesione di basso grado del tendine del muscolo semimembranoso della coscia destra).



QUANDO RIENTRA - Lo stop del francese ormai si protrae da un mese, ma non è così lontana la data del rientro del classe 2000. Difficile la sua presenza contro il Verona all'Allianz Stadium, lunedì 3 marzo, ma il difensore proverà ad esserci contro l'Atalanta, sfida in programma sempre a Torino per domenica 9 marzo.