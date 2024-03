Juventus, come sta Kostic e quando torna

Filip Kostic, esterno sinistro serbo della Juventus, salterà la gara valida per la 30esima giornata di campionato contro la Lazio a causa di una sindrome influenzale. Non si tratta di una condizione preoccupante, anzi: l'ex Eintracht Francoforte, in assenza di imprevisti, dovrebbe essere disponibile per la gara di Coppa Italia, sempre contro i biancocelesti, in programma martedì sera.



Niente influenza, ma un sovraccarico alla coscia sinistra, per Alex Sandro, altro assente nella gara dell'Olimpico. Anche per il brasiliano ci sono buone possibilità di rientro in settimana.