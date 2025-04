Juventus, è sfida all'Inter per Krstovic: Corvino spara alto per il prezzo, Giuntoli ha un asso nella manica

Getty Images

. In attesa di capire gli sviluppi sulla situazione Dusan, in uscita dal club, i bianconeri si muovono perConche di fatti ha saltato tutta la stagione, è stato necessario intervenire sul mercato di gennaio e mettere una toppa conma il francese farà presto ritorno al, anche se il club sta provando a prolungare il prestito fino al Mondiale per Club. Giuntoli insomma sta cercando, ben conscio però che la portata principale sarà un’altra.

pronto per la A e per ogni evenienza, un giocatore scafato e voglioso di mettersi in mostra. Un identikit a cui risponde alla perfezioneIl bomber delsta vivendoin Puglia, la sua seconda in giallorosso. Dopo aver dimostrato buone potenzialità un anno fa, quest’anno al Via del Mare è, grandi giocate tentate e altrettante riuscite, grande garra e conclusioni di destro, sinistro, di testa. Un profilo completo,

Ci sta pensando la Juventus, come scrive Tuttosport. E non è la sola visto che,. In realtà sul giocatore si era mosso anche il, a gennaio, prima di virare su, anche a fronte dell’alta richiesta dello scopritore del montenegrino, Pantaleo. L’ex Fiorentina per il suo pupillo chiede 2di certo più deiche aveva offerto ilanche prima del suo exploit.

Nelle ultime settimane, impegnato a piene mani nella lotta salvezza e di recente passato anche per lo Stadium dove si è fermato al palo, prima di uscire all'intervallo. Se i pugliesi dovesseropoi la partenza del giocatore sarebbe ancora più scontata e, magari, a prezzo anche più contenuto. E nella trattativa che si prospetta la Juventus potrebbe giocarsi anche la carta Vasilije: il fantasista classe, connazionale di Krstovic, che, dopo le belle premesse con la Next Gen, ora èIn anticipo rispetto al mercato estivo e alla concorrenza, gli occhi della Juve si sono posati su Krstovic, bomber del presente e del futuro.