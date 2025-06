Juventus, ecco la nuova seconda maglia: c'è già la partita dell'esordio

. La Vecchia Signora, dopo aver già giocato gli ultimi match della scorsa Serie A con la maglia home della nuova annata, con i tradizionali colori bianconeri a inserti rosa, ha reso noto anche: la squadra di Tudorcon la nuova maglia da trasferta già, in programma alle ore 3.00 italiane della notte tra il 18 e il 19 giugno contro l'Al Ain.

Da Juventus.com, "Ispirato all'estate italiana.Juventus e adidas presentano il nuovo kit Away per la stagione 2025/26, che sara' indossato in campo per la prima volta quest'estate, in occasione dell’appuntamento del 18 giugno con la FIFA Club World Cup.Ispirata alle scintillanti acque costiere italiane, lo sfondo della maglia è composto da una ricca grafica color acquamarina e blu, dall’effetto liquido. Gli accenti gialli sulle iconiche tre strisce adidas che scendono lungo le maniche richiamano gli alberi di limoni e i cieli azzurri, e un classico colletto a girocollo bianco completa il design.

La versione on-filed della maglia è realizzata con le più recenti tecnologie di abbigliamento adidas, che utilizzano materiali avanzati per massimizzare il flusso d'aria e mantenere i giocatori freschi. La versione per i tifosi presenta la tecnologia AEROREADY, che utilizza materiali traspiranti o assorbenti per mantenere il corpo asciutto".