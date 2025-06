Juventus, Elkann alla Continassa: ecco con chi ha parlato

Laè pronta per il Mondiale per Club. Prima dell'allenamento di ieri c'è stato un incontro importante per la squadra guidata daAlla Continassa, infatti, era, che ha salutato tutti i giocatori prima della partenza per gli USA., passando per il presidentee l'amministratore delegato. I dirigenti bianconeri hanno parlato con la squadra e con l'allenatore, augurando loro il meglio per il Mondiale imminente, una competizione importante non solo a livello sportivo ma anche economico.

John Elkann, con la dirigenza, prima dell'allenamento odierno, ha salutato la squadra in vista della partenza per gli Stati Uniti per disputare la FIFA Club World Cup. pic.twitter.com/otCQ0TMiZj — JuventusFC (@juventusfc) June 11, 2025

forte di diverse conferme, a partire proprio dall'allenatore Igor Tudor, ma non solo. Nella giornata di oggi il club bianconero ha ufficializzato il prolungamento dei prestiti di Kolo Muani e Conceiçao proprio per il Mondiale.