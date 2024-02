Juventus-Felipe Anderson, cosa succede: Lotito dà un indizio

Federico Zanon

E' Felipe Anderson uno degli obiettivi di mercato della Juventus in vista della prossima stagione. Come raccolto da Calciomercato.com, nei giorni scorsi c'è stato un contatto tra Giuntoli, Manna e Juliana Gomes, sorella-agente dell'attaccante brasiliano, che per il momento non ha dato risposta alla Lazio riguardo alla proposta di rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. La richiesta dell'ex Santos e West Ham è di un quadriennale da 4 milioni di euro netti a stagione, la Juve non è andata oltre un accordo da due o tre anni con opzione per un prolungamento automatico, con ingaggio compreso tra i 2,5 e i 3 milioni netti più bonus. Felipe Anderson piace, ma è un profilo teoricamente fuori dai nuovi parametri bianconeri almeno dal punto di vista dell'età (il 15 aprile compirà 31 anni). Per questo non sono in cantiere rilanci.



LOTITO ASPETTA - La pensa così anche il patron della Lazio, Claudio Lotito, che in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport non ha escluso il prolungamento del suo numero 7, ma di fatto ha fatto capire che non intende essere preso per la gola: "Il dialogo continua, il club è stato chiaro con tutti. Confidiamo ci si possa venire incontro. E vale anche per Felipe". E' il brasiliano che deve capire cosa vuole fare: restare alla Lazio, con la quale ha segnato 56 gol in 308 partite, o provare una nuova esperienza.



QUANTO OFFRE LA LAZIO - La proposta biancoceleste è sul tavolo, ovvero un contratto fino al 2027 o 2028 con ritocco dello stipendio che passerebbe da 2,2 milioni di euro a 3,5 milioni di euro netti a stagione. Un bell'investimento per la Lazio, che non avrebbe più i benefici del Decreto Crescita: attualmente Felipe Anderson al lordo costa circa 2,9 milioni di euro, con un ingaggio da 3,5 milioni peserebbe sulle casse più di 6 milioni di euro.