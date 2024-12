Juventus, Giuntoli: "Seguiamo Hancko da tempo. Cedere Dougls Luiz e Faglioli..."

Il direttore sportivo della, ha parlato nel prepartita della sfida contro il Monza e valida per la 17esima giornata di Serie A, delle prossime mosse del club. Inevitabile il punto sul mercato in difesa, con il nome di Hancko che è sempre nel mirino, ma anche sulle cessioni con i più chiacchierati nomi che rimangono quelli di Douglas Luiz e Fagioli."Hancko? È bravo e lo stiamo seguendo da un po’ di tempo, ma non è il solo. Sicuramente dietro dobbiamo fare qualcosa. Vedremo quando le carte saranno scoperte. Noi sicuramente sappiamo che dietro dobbiamo fare qualcosa".

"Quando abbiamo immaginato la squadra, partendo da zero abbiamo cercato di mettere più tasselli possibili di quelli che avevamo in testa. La completezza avverrà nei prossimi mercati".C'era la possibilità di prendere uno di grande livello come Koop che può giocare sia da mezzala che da regista che da avanzato. Poi non ha fatto granché? Avrebbe fatto 4 gol di cui 2 annullati, ha fatto assist per i compagni, sicuramente sappiamo che farà una parabola ascendente importante""Fagioli e Douglas Luiz? La nostra desiderata è solo quella di sopperire alle due assenze lunghe che abbiamo avuto. Poi sinceramente noi vorremmo rimanere così, ma sarà il mercato a dirci come andrà".

- "Milik sta molto bene ha inizio a fare allenamento in campo in una o due settimane dovrebbe allenarsi con la squadra e potremmo averlo a disposizione"