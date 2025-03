Juventus, gli ultras disertano la trasferta di Firenze: “Non ci meritate”

AFP via Getty Images

È una stagione complicata per la Juventus, che in questi ultimi mesi di campionato proverà a centrare l’obiettivo del quarto posto per garantirsi la qualificazione alla prossima Champions League.al momento in bilico nonostante abbia un altro anno di contratto.- Dopo il brutto ko in casa dell’Atalanta nella scorsa giornata di campionato, domenica 16 marzo la Juventus affronterà la Fiorentina in trasferta con la volontà di rialzare subito la testa e dare un segnale di ripresa. La squadra però non avrà una parte di tifo a sostenerli, gli ultras hanno deciso di disertare la trasferta di Firenze e continuare la protesta verso società, dirigenza e allenatore: "In casa il silenzio sarà sempre più assordante - si legge in una nota pubblicata dai Drughi, uno dei gruppi principali del tifo bianconero -. Non ci sono più parole per descrivere questo scempio! Non ci avrete mai come volete voi! La Juve siamo noi".

- Consapevole dell’assenza della parte più calda del tifo, la Juventus si prepara al big match contro la Fiorentina in programma domenica 16 marzo alle 18., poi andrà all'Olimpico per affrontare la Roma il 6 aprile alle 20.45 prima della sfida casalinga con il Lecce in programma il 12 aprile alle 20.45. Le partite successive, fino alla fine del campionato, saranno contro: Parma, Monza, Bologna, Lazio, Udinese e Venezia.