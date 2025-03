Juventus, i dettagli dell’offerta per Kolo Muani: dal Psg è arrivato un segnale chiaro

Redazione Calciomercato

Nel suo primissimo periodo alla Juventusha già messo le cose in chiaro. Sa fare goal (5 nelle prime 3 gare tra Napoli, Empoli e Como) ma anche mettere tutto il proprio talento e il fisico in funzione per la squadra. Non segna da un mese, è vero, ma lavora tanto per i compagni come testimonia l’assist al bacio per il gol vittoria di Chico Conceicao contro l’Inter. Con la sensazione di poter fare ancora tanto di più.

Cristiano Giuntoli è già al lavoro per confermare Randal al centro dell’attacco della Juventus per il futuro. Il direttore sportivo bianconero. Una strategia che permetterebbe sia alla Vecchia Signora che al club transalpino di diminuire l’impatto a bilancio per Kolo Muani.. È difficile arrivare al Paris Saint-Germain, non posso che avere parole positive per lui, anche per quelli che forse non sono riuscito ad aiutare come avrei voluto". Ex fino a un certo punto perchéNon è un attaccante a prezzo di saldo. Il gol manca da un mese ma non cambia l’impatto avuto con la Juventus, ora Kolo Muani é tornato quello di una volta. E vale tanto sia per il club bianconero che per quello francese.