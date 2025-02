AFP via Getty Images

Il derby d'Italia è servito. Il posticipo della, in scenaall'Allianz Stadium di Torino, rischia seriamente di essere decisivo in chiave scudetto e qualificazione alla Champions League: ladi, reduce dalla vittoria contro il Feyenoord nel playoff europeo e da due vittorie di fila in campionato, affronta l'di Simone, che ha vinto in casa con la Fiorentina dopo un ko e un pari contro viola e Milan, distante 11 lunghezze. La classifica incombe: i bianconeri infatti sono quinti a -3 dalla Lazio quarta e al momento ultima qualificata per la prossima Champions, con tre squadre alle calcagna, mentre i nerazzurri, privi di Marcus Thuram almeno all'inizio, sono a -2 dal Napoli e con una vittoria (solo 2 i successi dei milanesi nel nuovo stadio juventino, statistica evidenziata anche nel pronostico del derby d'Italia ) lo supererebbero, in ottica scontro diretto al Maradona tra due settimane.

Juventus-InterDi Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Koopmeiners, Locatelli, McKennie; Conceiçao, Kolo Muani, Mbangula. All. Thiago Motta.Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Taremi. All. Simone Inzaghi.Mariani