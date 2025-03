Juventus, l’attacco di Adani: “Esonero di Thiago Motta? Gestione da dilettanti della società”

Il dado è tratto: laha esoneratoe ha affidato la sua panchina a. Quello del croato è un ritorno in bianconero dove ha militato da giocatore e da vice allenatore di. Tra i difensori più convinti dell’ex Bologna, rimasto ora senza squadra, c’è sempre statoex calciatore e ora opinionista. Adani, ospite alla Domenica Sportiva sulla Rai, ha commentato così la notizia."Dopo la sconfitta con la Fiorentina, la squadra sembrava poter esserenelle difficoltà. Almeno così era parso. PoiL'avrà scoperto nel pomeriggio, dopo una serie di articoli pubblicati: per quanto mi riguarda,. I problemi non arrivano direttamente da una gestione tecnica, ma dalla società", ha detto.

In precedenza, dopo il ko di Firenze e negli ultimi suoi interventi sia sulla Rai che a “Viva el Futbol”, l’ex Inter aveva invitato il club a, una richiesta questa caduta nel vuoto. “Io non conosco Thiago Motta personalmente. Dicono ci siano giocatori che sono contro l’allenatore oppure che tra di loro non vanno d’accordo o non lo sopportano,, ed è una cosa che sappiamo benissimo che accade nel mondo del calcio sempre quando le cose vanno male.Questotarda a prendere una piega convincente internamente ed esternamente”, aveva detto auspicando comunque, e invano, che Motta rimanesse sulla panchina della Juve.