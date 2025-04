Juventus, Leoni ha impressionato: "Un mostro". Quanto costa, chi lo vuole e le idee di Giuntoli

Getty Images

E'uno dei giovani più in forma in questo finale di campionato: nelche ha puntellato la propria difesa strappando pareggi a Inter e Fiorentina e battendo la Juventus spiccano le prestazioni del numero 46,Un investimento che ha bruciato la concorrenza e convinto la Sampdoria a liberarsene.Il confronto con la coppia d'attacco bianconera composta da Vlahovic e Kolo Muani lo ha visto dominare oltre ogni aspettativa: altri due scalpi importanti dopo quello di Moise Kean, vice capocannoniere del campionato, che nello 0-0 di Firenze ha avuto solo un'occasione nell'arco di 90 minuti.per gettare le basi di un nuovo ciclo. Garantisce per lui Ange-Yoan, attaccante dei Ducali che dopo la partita ha scherzato a Dazn: "Guardate, è appena uscito da scuola e fa una partita del genere...

Solo che la Juventus non è sola in questa corsa e non è sola tra le squadre che cercano difensori giovani:, nonostante Acerbi e De Vrij abbiano fornito risposte soddisfacenti ai dubbi che aleggiavano sulla loro carta d'identità,. Quanto costa adesso? Il suo valore come minimo sarà triplicato:in caso di salvezza e in caso di altre prestazioni maiuscole come le ultime due.