Juventus, l'esonero di Motta è pure una questione economica. E Mancini deve aspettare

Cento milioni di euro - esentasse - per 4 anni di lavoro.e la sua favola araba hanno subito un brusco stop, ma solo per quanto riguarda il campo. No, non dal punto di vista economico, perché il Mancio, dopo aver dato bruscamente l'addio all'Italia nel ruolo di CT, aveva preso i bagagli e li aveva disfatti soltanto a Ryadh, dove l'Arabia Saudita gli ha offerto un contratto faraonico.E infatti, il tecnico di Jesi non ci ha pensato a rifiutare, come dimostra pure il marcato faraonico - oggi un po' meno, in realtà - del campionato domestico.Alla fine, 21 partite e 17 quelle ufficiali. Bottino: 9 vittorie e 2 sconfitte, in mezzo 6 pareggi. I milioni? Tutti, comunque.

- A fine ottobre scorso, è arrivato l'esonero, che ha fatto seguito all'eliminazione agli ottavi contro la Corea di Klinsmann, che aveva pareggiato al 99' e a un episodio scatenante: Mancini non aveva seguito i rigori, scatenando l'ira del popolo arabo.- Ora: raggiunto l'accordo per un'ottima buonuscita da 25 milioni di dollari, l'ex commissario tecnico è deve affrontare un tema fiscale assolutamente rilevante. In Arabia, le tasse incidono per il 2% se si tratta di cittadini stranieri che per motivi lavorativi si trasferiscono nel paese.Per questo, ecco, le tempistiche con le necessità di oggi della Juventus non coinciderebbero.

Naturalmente, mai mettere limiti alla provvidenza, soprattutto per la voglia di Juventus che in questo momento è totale per. A frenarlo, semmai, potrebbero essere pure le discussioni interne al club bianconero e la reale possibilità di procedere con i- che non ha intenzione di dimettersi - per poi procedere con un nuovo contratto.Perché a prescindere dalla scelta sul prossimo allenatore, l'intenzione stavolta è di affidarsi a una certezza navigata.