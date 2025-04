Tuttosport - Juventus, nuovo piano per Tonali: Vlahovic come pedina di scambio

Una Champions League da centrare, un Mondiale per club da disputare e una sessione di mercato da impostare al meglio, in vista di una prossima stagione che si preannuncia importante nel progetto della Vecchia Signora.. Tuttosport ci ricorda come il centrocampista ex Milan sia, sia un profilo che piace e continuerà a interessare a prescindere da chi sarà seduto sulla panchina bianconera nell’annata sportiva 2025/26. Tonali è ormai tornato a uno status di giocatore di caratura internazionale, riprendendosi con forza, agonismo e determinazione quella forma straordinaria già dimostrata ai tempi in cui vestiva la casacca rossonera.

Come dicevamo, tutto questo incipit non rappresenta una novità.. Nulla per cui spaventarsi, ma è chiaro che la Juventus dovrà giocare su molti fattori per portare valutare concretamente un investimento importante sull’ex Brescia., seppur al momento la sua esperienza in Premier League lo stia rendendo soddisfatto sotto ogni punto di vista.. C’è la necessità di abbassare questa richiesta e la Juventus sta studiando un piano preciso.

(con annesso conguaglio)- il brasiliano è diventato un oggetto misterioso in bianconero e in estate si cercherà di trovare una soluzione che possa accontentare tutti, tra cui un ritorno in Inghilterra, con i Magpies che valutano il suo profilo al posto del possibile partente Bruno Guimaraes -,Tuttosport ci porta alla vera novità di questo intreccio:, infatti,, attaccante serbo in scadenza di contratto al 30 giugno 2026. Il Newcastle, in estate, rischia di perdere Isak e al tecnico Howe un nome come Vlahovic farebbe proprio al caso suo. Inoltre,che percepisce l’attaccante serbo, la cui permanenza a Torino sembra allontanarsi ogni giorno che passa, al di là della fiducia ripostagli da Igor Tudor sin dal suo insediamento sulla panchina bianconera.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui