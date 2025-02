Juventus, perché Fagioli ha detto no a De Zerbi e sì alla Fiorentina. E perché c'entra Allegri

Dopo una sessione estiva concitata e tanti club che si sono messi sulle tracce del centrocampista, alla fine la svolta e il trasferimento sono arrivatiFagioli è diventato un giocatore viola con la formula delCome, passato dalla Juve alla Fiorentina, Fagioli spera di rilanciarsi dopo una prima parte di stagione sottotono. Il neoviola si augura che la seconda possa essere ben diversa e garantirgli un ritorno ad alto livello e, perché no, una nuovaChe Fagioli potesse lasciare la Juventus a gennaio era diventata ormai una. Troppo pochi iin campo concessigli da, troppa la sua voglia di, troppa la distanza tra lui e il: un mix esplosivo che l’hanno spinto ama, dopo i noti problemi personali, non poteva permettersi tanto altro tempo in bacino di carenaggio. È per questo che ha spinto per la, evenienza poi avallata, senza grande entusiasmo, da parte di. A rivelarlo è La Gazzetta dello Sport che parla di quanto la dirigenza bianconera credesse nel giocatore e nel suoLa volontà del giocatore è stata però decisiva e l’ormai suo ex club l’ha assecondata.

È stata una corsa a due, negli ultimi giorni, per prendere Fagioli. Dopo che ilsi è defilato, sono rimaste in ballocon cui l’entourage del giocatore aveva un accordo da giorni. I francesi però non hanno mollato fino alla fine.da anni, sono state diverse le telefonate del bresciano per illustrargli il progetto tattico di squadra e prospettive del giocatore. Per raggiungerlo poi la dirigenza del Marsiglia si è servita anche del suo ex allenatore, Max, che ha messo in contatto OM e giocatore eIl parere del livornese è stato, come scrive la Rosea. Fagioli che già dall’inizio aveva maturatosi è così convinto a restare in Italia. È in questo momento che è maturata la sua decisione, lo stesso nel quale ha iniziato quindi a non rispondere più alle chiamate del Marsiglia. È arrivata quindi la comunicazione a De Zerbi, ie leche, come lui, era partito dalla Juventus per dare il là alla sua carriera. Ai posteri l’ardua sentenza: avrà fatto bene o male?