Juventus, porte girevoli tra i pali? La Premier bussa per Di Gregorio, Perin verso l'addio e c'è un sogno per il futuro

La, che in queste ore si sta preparando all’esordio nel nuovo e rinnovato Mondiale per Club, si è al contempo cominciata ad attivare sul mercato. Il direttore generale Comolli ha subito preso in mano le redini lasciate da Cristiano Giuntoli, iniziando a disegnare quelli che saranno i colpi da assestare per regalare a Tudor una rosa che sia competitiva sul fronte nazionale e che possa ottenere risultati importanti anche in campo europeo.- Non è un mistero, infatti, che, prelevato dal Monza la scorsa estate. Dietro questa possibilità, chiaramente, non c’è nessuna mancanza di fiducia nei confronti del giocatore scuola Inter, ma semplicemente una visione di rafforzare una posizione sul campo – dati i fitti impegni del calendario bianconero, con la squadra impegnata a essere competitiva su più fronti – che necessita di un altro portiere dello stesso livello e valore di Di Gregorio.

Situazione che potrebbe portare il classe ‘97 a valutare le possibili proposte da parte di alcuni club europei che si sono informati. Non è un mistero che– riporta Tuttosport –. Una voce nata negli scorsi mesi e che potrebbe riprendere piede nel mercato estivo che comincerà a breve. Dal canto suo, in ogni caso,

Ma per un portiere che potrebbe restare – a meno di offerte importanti dall’Inghilterra – ce n’è un altro al passo d’addio:, in estate come riportato da Matteo Moretto,. Attorno a Perin si è mosso il Milan – alla ricerca di un possibile sostituto di Maignan, in caso di partenza -, ma anche Como e Bologna sono tra i club interessati all’ex Genoa.– considerando che Carlo Pinsoglio rimarrà fisso nel suo ruolo di terzo portiere e Giovanni Daffara può vivere la sua prima stagione in prima squadra, dopo la convocazione al Mondiale per Club negli Stati Uniti –che possa battagliare insieme a Di Gregorio per essere il titolare della formazione di Tudor. L’Unione Sarda ha rilanciato il nome di(cercato anche dal Milan e che verrà riscattato dal Cagliari, pronto a versare 8,5 milioni di euro al Napoli), ma il vero sogno nascosto – come scritto in passato anche da La Gazzetta dello Sport - rimane sempre, alle prese con un rinnovo difficile con il Paris Saint-Germain.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui