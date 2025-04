Juventus, sfida al Milan per De Cuyper: è l'ultima idea se parte Cambiaso

I riflettori della Serie A si accendono su. I bianconeri si stanno guardando intorno per individuare un eventuale sostituto di Cambiaso in caso di cessione dell'ex Genoa, l'esterno belga piace e secondo quanto riporta Tuttosport potrebbe diventare un obiettivo concreto nei prossimi mesi. I bianconeri non sono gli unici a essersi interessati a De Cuyper, c'è anche il Milan e all'estero parlano di un interesse di Lispia, West Ham e Atletico Madrid. E' un giocatore molto simile a Cambiaso, terzino naturale ma con la possibilità di essere schierato sia a centrocampo sulla trequarti, sempre sulla fascia mancina.

- Il contratto di De Cuyper con il Club Bruges è in scadenza a giugno 2028, i belgi non hanno fretta di vendere il giocatore che non si è impuntato per andare via;. La Juventus ci pensa se parte Cambiaso, il Milan lo segue in caso di cessione di Theo Hernandez: entrambe le società lo hanno individuato come potenziale titolare per la prossima stagione.

- A gennaio il Manchester City era andato forte su Cambiaso, ma la Juventus ha alzato un muro:. In estate il City tornerà sull'esterno della Juve, il giocatore è un pupillo di Guardiola e se dovesse arrivare una'offerta simile alla valutazione fatta a gennaio potrebbe partire.