Non c'è due senza tre? Dopo aver pescato dal mercato della Premier League prendendo il portoghesee l'inglese, lalavora su un altro. Secondo Sky, in prospettiva futura i dirigenti bianconeri hanno messo gli occhi sull'italianoe nei giorni scorsi ci aveva provato pure il Cagliari a margine della trattativa per la cessione in Liguria dell'attaccante Gianluca Lapadula, 34enne nazionale peruviano ex Milan.

Bertola è un prodotto del settore giovanile dello Spezia, con cui finora ha raccolto 41 presenze in prima squadra con 4 gol, 2 assist, 8 ammonizioni e un'espulsione. Nella stagione 2022/2023 ha giocato in prestito al Montevarchi in Serie C.