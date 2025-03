Juventus, si rivedono Bremer e Milik

Oltre ad(LEGGI QUI), questa mattina alsi sono visti anche i lungodegenti, rispettivamente attaccante e difensore dellada tempo ai box a causa dei rispettivi infortuni.Milik, che in questa stagione non ha mai giocato,. L'attaccante prosegue con le terapie, per iiniziati la scorsa estate a ridosso dell'Europeo. Uno stop poi prolungato da una, quella dello scorso ottobre, che ha comportato il rinvio del ritorno in campo.

. Il difensore brasiliano si è infortunato il 2 ottobre nella gara di Champions League con il Lipsia, un infortunio che ha comportato laanteriore del ginocchio sinistro. Dopo l'intervento chirurgico, Bremer ha continuato a lavorare duramente in vista del ritorno in campo, che avverrà molto