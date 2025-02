Juventus su Yeremay, ma c'è anche il Como: Fabregas sfida i bianconeri

Come riporta Tuttosport, non è passata inosservata nelle ultime settimane la, presenti per visionare e studiare da vicino il gioiellino del Deportivo. Il talento spagnolo classe 2002 sta rubando l’occhio a parecchi club, grazie ai numeri di questa stagione:in 22 presenze in questa stagione sono un biglietto da visita niente da male. In Italia,In particolare, riferisce Tuttosport,non solo domani al Sinigaglia in campionato, ma pure sul mercato. Yeremay ha di recente rinnovato il suodi euro.

, l'allenatore del Como: "Secondo me noi e la Juventus siamo allo stesso livello di progetto, nel senso che entrambi vogliamo prendere giocatori giovani da far crescere e creare qualcosa di importante per il futuro". Una frase che è il, con una Juventus economicamente ridimensionata rispetto a pochi anni fa e un Como in ascesa, grazie a una proprietà molto facoltosa e intraprendente al centro sportivo, per concludere con il progetto del nuovo stadio.

, noto come Yeremay, è un calciatore spagnolo nato il 10 dicembre 2002 a Las Palmas de Gran Canaria. Attualmente milita come esterno d'attacco nel Deportivo La Coruña. Cresciuto nelle giovanili della UD Las Palmas e successivamente del, Yeremay si è unito al Deportivo all'età di 15 anni e ha debuttato in prima squadra il 1º dicembre 2021 in una partita di Copa del Rey contro l'UCAM Murcia., diventando il miglior dribblatore della categoria. In carriera, dal 2020 ad oggi, il 22enne ha giocato 116 partite, segnando 23 reti.