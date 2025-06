Juventus, Tudor indica 5 intoccabili: c'è anche Cambiaso. Chi sono e come cambia il mercato

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

Il nuovo dg dellaDamien Comolli ha voluto premiare il lavoro e l’attaccamento al club del tecnico, protagonista della qualificazione alla Champions League 2025/26 dopo essere subentrato a marzo a Thiago Motta, con ilcon opzione per il 2028. Un attestato di stima e di fiducia, che ha permesso all'allenatore croato di partire per gli USA con la certezza di poter guardare anche oltre il Mondiale per Club.Ed è proprio nei discorsi proiettati al futuro che, come scrive Tuttosport, sono emersi dei punti fermi dai quali Tudor vorrebbe ripartire, per dare continuità a un’ossatura che sarà sì da ritoccare, ma non da rivoluzionare.questi i nomi fatti da Tudor. Vlahovic? Ovviamente anche lui è nelle grazie del tecnico, che però in questo caso deve arrendersi ad altre valutazioni di carattere economico-contrattuale.

Il centrale di difesa piace al Napoli (che ha appena preso Marianucci dall'Empoli) ed è in trattativa per un rinnovo di contratto con adeguamento dell'ingaggio;I due centrocampisti, uno capitano e l'altro sempre più centrale nei meccanismi bianconeri, sono il fulcro del nuovo progetto, mentre Yildiz, numero 10 e uomo di maggiore talento, è il volto della vecchia come della nuova Juve. Che cambierà, eccome, ma possibilmente non prescindendo da questi cinque uomini.