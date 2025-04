Juventus, Veiga e Perin in gruppo. Le condizioni di Yildiz, McKennie, Koopmeiners e Mbangula

AFP or licensors

Lacontinua la sua preparazione in vista del match con il Parma, in programma lunedì sera alle 20.45. Dall'allenamento di oggi, il tecnico croato ha ricavato buone notizie da, che sono tornati a lavorare in gruppo.invece ha proseguito con le terapie, mentrehanno effettuato un lavoro differenziato rispetto a quello del gruppo.Ricordiamo, caso per caso, la situazione dei giocatori bianconeri che in questi giorni hanno fatto una sosta ai box.ha subito un trauma contusivo alla coscia durante l'allenamento di mercoledì.soffre di un fastidio al tendine d'Achille della gamba destra.è alle prese con un affaticamento alla coscia destra.ha accusato un affaticamento al retto femorale.ha un sovraccarico alla coscia destra.è stato alle prese con una sindrome influenzale.

Poi ci sono i lungodegenti:ha subito una frattura composta della diafisi del perone. Il suo rientro è previsto per inizio maggio.ha ripreso a correre ed in ripresa dalla lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.anche sta recuperando da una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Infine,è alle prese con un problema al polpaccio.