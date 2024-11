Juventus-Zirkzee: sì, ma se c’entra anche Vlahovic. Ecco a quali condizioni si può chiudere l’affare

Sono passati quasi tre anni da quando, a gennaio, lamise le mani su Dusan, imbastendo una trattativa con lache portò il serbo alla corte della Vecchia Signora. A distanza di 36 mesipotrebbe coinvolgere il reparto avanzato dei bianconeri. Consempre ai box e che non fornisce grosse garanzie sul futuro e unche fa ancora i conti con i suoi infortuni, allasi sta pensando a unE lo si sta facendo in grande stile.È vero che laper la sessione di mercato in arrivo restadopo gli stop di, ma la Juventus èL’intenzione sarebbe quella diIl mercato però potrebbe offrire una soluzione anche migliore,che ha contribuito a portare in: Joshua. L’attaccante delsta bucando la sua prima esperienza in Premier League. Arrivato a Old Trafford per circafirmando per 5 anni,Era stato il fiore all’occhiello della campagna estiva, fortemente voluto dama, come l’allenatore,Eppure la sua esperienza inglese era iniziata con un gol. all’esordio al, prima che precipitasse. Il nuovo tecnico, Ruben, potrebbe avere idee diverse dall’olandese e spedirlo in panchina nelle sue prossime uscite prima di dare il là per la sua

A un mese e mezzo dall’inizio della sessione invernale insommaGli estimatori in Italia e all’estero continuano a proliferare, nonostante i primi mesi allo United. In estate ilera disposto a fare carte false per averlo ma le richieste del suo entourage per ulterioriche si sarebbero dovute aggiungere allafecero naufragare la trattativa. Chissà che l’olandese ora non si siadella scelta fatta. Certo è che, da fonti a lui vicine e come riporta Repubblica, il giocatore siaLa pressione a Manchester si sta facendo insostenibile per lui, già ribattezzato come undai suoi stessi tifosi che, di recente, ne hanno ancheE lacontinua a stuzzicarlo.

Il collegamentoè reso pressoché automatico dalla presenza di, l’uomo che ha saputo sfruttare al meglio le sue peculiari. Ancora ventitreenne,, un colosso ma a suo agio a toccare il pallone con i piedi,, bravo a defilarsi, a venire incontro al portatore di palla per liberare lo spazio per gli inserimenti.. Uno switch però non è così scontato. La questione del rinnovo del serbo è infatti molto complicata. Il giocatore, attraverso un accordo a salire con gli anni, è arrivato auna cifra che complica il discorso. Il contratto dell’ex viola scade nele le parti si dovranno sedere a tavolino per ridiscutere cifre e durata:. Un’evenienza questa che potrebbe spingere il club a lavorare con il Manchester United peruna condizione che riuscirebbe a far funzionare tutti gli incastri. Dopo un’estate scoppiettante e con grandi investimenti, che impatteranno anche nel prossimo bilancio,deve ora trovare soluzioni. Prima la, poi, magari,: il mercato della Juventus inizia a prendere forma e potrebbe riportare “a casa” una vecchia conoscenza.