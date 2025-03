GETTY

Non c’è stata storia nella prima sfida train una grande competizione europea.premia i padroni di casa che battono i rivali per 3 a 0 nell’attesoIpoteca messa per la squadra disulla qualificazione aidove potrebbero trovareche è partita col piede giusto vincendo a Rotterdam con il- Il ritorno alla BayArena – in programma tra 6 giorni – promette dunque di essere pressappoco unaper la squadra che è anche in testa allacon 8 punti di vantaggio proprio contro gli uomini di Xabi Alonso. E pensare che mentre il, il Bayern è dovuto scendere in campo neie soffrire sette camicie contro il. Sfatato per i bavaresi ilche era imbattuto negli ultimi 6 scontri diretti in panchina.

Gara a senso unico fin dall’inizio. Il Bayern Monaco passa alla prima occasione cone poi mette le mani sul match, recitando un vero e proprio monologo. Prima traversa di Musiala su corner poi chance per Coman. È però nella ripresa che la squadra di Kompany dilaga. Al 55’ ecco il raddoppio. Cross dalla sinistra all'apparenza facile perSette minuti dopo la gara precipita. Già ammonito,compie un bruttissimo fallo che gli costa il rosso. Per tappare il buco entra Tapsoba ma il difensore peggiora le cose e affossa Kane in area su un calcio d’angolo.Notte fonda per il Bayer, mentre il Bayern festeggia e si vede già ai quarti.

Kane, Musiala, KaneSuper giocata di Musiala che si libera di tacco, Palhinha calcia a botta sicura ma trova deviazione e traversaTapsoba abbraccia Kane in area di rigore: è penalty e l'inglese lo trasforma senza problemiSi complica ancora la gara degli ospiti. Già ammonito, Mukiele stende Coman con un brutto fallo: inevitabile il secondo giallo. La squadra di Xabi Alonso è sotto di due reti e un uomoRaddoppia il Bayern e lo fa nel modo più goffo. Cross dalla sinistra all'apparenza facile per Kovar: il portiere esce in presa alta ma si lascia scappare il pallone che arriva proprio sui piedi di Musiala. Mai gol fu più facile per lui: 2-0

Traversa di Musiala sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Tre minuti dopo chance per Coman, palla fuori di pocoErrore di Upamecano, s'inserisce Frimpong ma Neuer salva tutto. Inizio a gran ritmoSgasata sulla destra di Olise: palla al centro e stacco di testa di Kane, subito in vantaggio i padroni di casa(4-2-3-1): Neuer (58' Urbig); Laimer (67' Stanisic), Upamecano, Kim (89' Dier), Davies; Kimmich, Goretzka (89' Palhinha); Olise, Musiala, Coman (67' Sané); Kane. All. Kompany.(3-4-2-1): Kovar; Hermoso, Tah, Hincapie; Mukiele, Xhaka (81' Garcia), Palacios, Grimaldo (87' Buendia); Wirtz (81' Schick); Frimpong (81' Arthur), Adli (67' Tapsoba). All. Xabi Alonso.

Mukiele, Laimer, Goretzka, Tapsoba, TahMukiele