Arrivato nel 2014 dal Genk quasi da sconosciuto, Kalidou Koulibaly ci ha messo pochissimo a imporsi con la maglia del Napoli, diventando nel giro di pochi anni uno dei centrali difensivi più apprezzati in Europa. In un'intervista concessa a The Player's Tribune, il calciatore senegalese ha rivelato un divertente retroscena sul suo approdo in Italia: "Mancavano solo 48 ore alla fine del mercato di gennaio e il Napoli non riuscì a raggiungere un accordo con il Genk. Ma Rafa Benitez mantenne la parola e mi prese quell’estate. Quando arrivai per le visite mediche ero ansioso perché non parlavo ancora l’italiano. Il presidente De Laurentiis mi salutò nel corridoio. De Laurentiis mi guardò un po’ storto e mi disse: 'Quindi sei tu Koulibaly?'. 'Sì, sono Koulibaly'. 'Ma non sei alto? Ma non eri alto 1,92?'. 'No, presidente, sono alto 1,86'. Mannaggia! C’è scritto dappertutto che sei 1,92! Devo parlare con il Genk per avere dei soldi indietro!'. 'Nessun problema, presidente. Paghi pure il prezzo pieno, gli darò ogni centimetro in campo, non si preoccupi'". "Gli piacque molto questa frase. Si mise a ridere e mi disse: 'Va bene, sei il benvenuto qui a Napoli, Koulibaly. Benvenuto'".