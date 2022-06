​Pietro Labriola, amministratore delegato e direttore generale di Tim, ha parlato in occasione del Festival dell’Economia di Trento:



”No, non c'è l'intenzione di abbandonare Dazn. Se presentiamo un Piano è perché deve essere qualcosa che crei più valore rispetto a quanto presentato fino ad oggi. Tutto il team sta lavorando per arrivare al 7 di luglio, pensiamo di avere le idee chiare”.