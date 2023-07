Everyone wanted him

He wanted ONLY us #BrozovićIsYellow

pic.twitter.com/iPPmge6mBq — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 3, 2023

#AlNassr has officially signed with the Croatian Star Marcelo Brozović



We wish him good luck with our stars #BrozovićIsYellow pic.twitter.com/rWf0vNEcHt — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 3, 2023

Ora è ufficiale,lascia l'per trasferirsi all'. Lo ha confermato il club saudita, che sui social mostra le prime immagini del centrocampista croato in maglia gialloblù: "Tutti lo volevano, lui voleva solo noi" recita il post. Ci sono anche le prime battute di Brozovic: "Non preoccupatevi, sono qui. Ho scelto l'Al-Nassr".